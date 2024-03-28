Алматинских спасателей перевели на усиленный режим работы

Ранее сообщалось, что ближе к вечеру 28 марта 2024 года в Алматы поднялся сильный ветер. Теплая весенняя погода за считанные секунды резко сменилась на черное небо и завывающий ветер. По прогнозу синоптиков, дождь начнется в 20:00.