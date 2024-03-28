Тест пройден. Нелегалы в Питере получали разрешение на работу за 15 тысяч

Ранее spb.aif.ru писал, что в Петербурге гражданину Таджикистана предъявили обвинение за оправдание терроризма после теракта в «Крокус Сити Холле». По версии следствия, приезжий 26-летний молодой человек сразу после трагедии в Подмосковье оставил комментарии в Сети с призывами устроить подобное в Северной столице. Теперь мигранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.