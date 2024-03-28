Тест пройден. Нелегалы в Питере получали разрешение на работу за 15 тысяч

Как удалось выяснить правоохранителям, за деньги иностранцы получали справки о липовом прохождении тестов на предмет знания истории России, русского языка и основ законодательства. Как мигранты незаконно получали разрешение на работу и пребывание в стране — в материале spb.aif.ru.
15 тысяч за всё.
Оперативники Северной столицы раскрыли канал нелегальной миграции. Занимались «легализацией» иностранцев сотрудники коммерческой компании в Петербурге.
Как удалось установить правоохранителям, предприятие нанимало работников вузов и проводило тестирование иностранных граждан на предмет знания истории России, русского языка и основ законодательства РФ.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что на деле никакой реальной проверки знаний не было. Иностранные граждане, которым были необходимы те или иные разрешительные документы для пребывания на территории России, просто платили деньги, а после перевода средств получали сертификаты о прохождении тестов.
«В последующем эти документы использовались приезжими для постановки на миграционный учет с целью последующего проживания и трудовой деятельности в нашей стране», — отметили в пресс-службе МВД.
Фиктивное прохождение тестов и получение сертификатов стоили 15 тыс. рублей. По оценке следователей, ежемесячно криминальная схема приносила злоумышленникам порядка 7,5 млн рублей.
Канал прикрыт, организаторы задержаны.
В ходе операции оперативники управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД совместно с коллегами из управления собственной безопасности МВД провели операцию по задержанию сотрудников петербургской компании, предоставляющей незаконные услуги иностранцам.
«В настоящее время в полицию доставлены 30 жителей Северной столицы, которые могут быть причастны к организации незаконной миграции», — поделились в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, криминальная деятельность велась с 2022 года. Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В офисах филиалов коммерческой организации и по местам проживания фигурантов проведены обыски. Изъяты электронные носители информации, денежные средства в сумме более 3 млн рублей, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение, сообщила Ирина Волк.
Ранее spb.aif.ru писал, что в Петербурге гражданину Таджикистана предъявили обвинение за оправдание терроризма после теракта в «Крокус Сити Холле». По версии следствия, приезжий 26-летний молодой человек сразу после трагедии в Подмосковье оставил комментарии в Сети с призывами устроить подобное в Северной столице. Теперь мигранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.