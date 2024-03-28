В Нижегородской области похоронят воина СВО, погибшего полтора года назад

В Ковернинском районге 29 марта похоронят бойца СВО Эрнеста Крендеева, который погиб еще полтора года назад. Об этом сообщает Хохломский территориальный отдел администрации Ковернинского округа.
Известно, что житель села Хохлома погиб еще 18 ноября 2022 года, выполняя боевое задание. Но до недавнего времени он считался пропавшим без вести. Бойца отпоют и похоронят в родном селе.
Местный житель сообщил nn.aif.ru, что опознать воина помогла экспертиза ДНК.
Напомним, в Нижнем Новгороде увековечить память Александра Лихачева, погибшего в зоне СВО.