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В Сочи полсотни жилых гаражей поехали по склону

СОЧИ, 28 марта, ФедералПресс. На Ареде в Сочи случилась авария из-за оползневых явлений: 56 жилых гаражей начали съезжать по склону. Спасательным службам пришлось отключать от коммуникаций весь кооператив.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Россети обесточили оползневую сторону, горгаз отключил весь ГСК от газа, 14 человек, что были в гаражах, переписали», — сообщили в МЦУ Сочи.

По информации чиновников, случилась просадка грунта. Отмостка сдвинулась не менее чем на полметра.

Пока жители других регионов удивляются явлению «жилых гаражей», власти Сочи констатируют, что из жильцов построек никто не попросил о переселении.

Редакции не известно, встречался ли глава Сочи Алексей Копайгородский с жителями разрушившихся жилых гаражей.

Ранее сообщалось, что Сочи застраивают нелегалы.