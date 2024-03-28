Экс-председателю Счетной палаты Самарской области Елене Дубровой вынесли приговор

«Началась проверка в октябре 2020 года. В связи с болезнью моей коллеги была приостановлена, ориентировочно, на месяц. Закончилось в феврале 2021 года. Это была проверка финансово-хозяйственной деятельности, проверялись бухгалтерская отчетность, контракты, зарплата, транспорт, ну и все имущество. Был выявлен ряд нарушений, в том числе с работами, которые выполнялись ООО “Гэмбл” в рамках заключенных контрактов. То есть там фигурировали расходы, которые фактически не осуществлялись. Согласно актам выполненных работ, якобы проводился ремонт машин, но в ходе осмотра я пришел к выводу, что данные автомобили на период “ремонта” либо вообще не выезжали из здания, либо использовались органами исполнительной власти», — утверждал свидетель.