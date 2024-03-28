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Штормовой ветер накроет Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. В Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Сейчас в Ричмонде: +9° 6 м/с 93% 758 мм рт. ст. +10°
Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 марта и в течение суток 29 марта в Крыму ожидается усиление южного, юго-западного ветра 17−22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач», — уточнили в МЧС.

Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности: в условиях сильного ветра не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, а также не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.

МЧС