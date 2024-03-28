Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиарейсы задерживаются в Алматы из-за непогоды

В связи со сложными метеоусловиями начались задержки авиарейсов, сообщает международный аэропорт Алматы.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. В связи со сложными метеоусловиями начались задержки авиарейсов, сообщает международный аэропорт Алматы.

«В связи со сложными метеоусловиями — дождь, гроза, порывистый ветер до 30 м/с — наблюдаются задержки рейсов. Просим пассажиров отнестись с пониманием», — сообщила пресс-служба воздушной гавани в четверг.

Все службы аэропорта работают в усиленном режиме 24\7.

Напомним, ранее Алматы накрыла пыльная буря, позже началась гроза с дождем.

В городе образовались сильные пробки.

Все коммунальные службы работают в усиленном режиме, отметили в акимате.

Вечером 28 марта в Алматы начался кратковременный высокоинтенсивный ливень, ожидается выпадение до 20 мм осадков, что составляет 28% от среднемесячной нормы в марте (72 мм).

В связи с ухудшением погоды в ближайшие дни водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач.

Во избежание подтоплений горожан просят не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.

В случае подтопления каких-либо участков можно обратиться в акиматы района или написать сообщение по номеру в What’s app +7 706 689 8898.