Авиарейсы задерживаются в Алматы из-за непогоды

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. В связи со сложными метеоусловиями начались задержки авиарейсов, сообщает международный аэропорт Алматы.
«В связи со сложными метеоусловиями — дождь, гроза, порывистый ветер до 30 м/с — наблюдаются задержки рейсов. Просим пассажиров отнестись с пониманием», — сообщила пресс-служба воздушной гавани в четверг.
Все службы аэропорта работают в усиленном режиме 24\7.
Напомним, ранее Алматы накрыла пыльная буря, позже началась гроза с дождем.
В городе образовались сильные пробки.
Все коммунальные службы работают в усиленном режиме, отметили в акимате.
Вечером 28 марта в Алматы начался кратковременный высокоинтенсивный ливень, ожидается выпадение до 20 мм осадков, что составляет 28% от среднемесячной нормы в марте (72 мм).
В связи с ухудшением погоды в ближайшие дни водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач.
Во избежание подтоплений горожан просят не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.
В случае подтопления каких-либо участков можно обратиться в акиматы района или написать сообщение по номеру в What’s app +7 706 689 8898.