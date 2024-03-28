В Гродно на кольцевой развязке женщина-водитель сбила мотоциклиста

Сегодня в 13:22 в оперативно-дежурную службу ГАИ поступило сообщение о ДТП с участием мотоциклиста. На кольцевой развязке улиц Дзержинского и Мясницкая столкнулись автомобиль Peugeot и мотоцикл Kawasaki.
Как установлено предварительно, 38-летняя женщина-водитель легкового автомобиля при въезде на кольцевую развязку не предоставила преимущество двигавшемуся по кольцу мотоциклисту.
33-летнего водителя мотоцикла доставили в больницу. После осмотра и оказания помощи врачи отпустили его домой.
По факту ДТП назначена проверка.