В Гродно на кольцевой развязке женщина-водитель сбила мотоциклиста

Сегодня в 13:22 в оперативно-дежурную службу ГАИ поступило сообщение о ДТП с участием мотоциклиста. На кольцевой развязке улиц Дзержинского и Мясницкая столкнулись автомобиль Peugeot и мотоцикл Kawasaki.