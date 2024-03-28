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В Гродно на кольцевой развязке женщина-водитель сбила мотоциклиста

28 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно женщина за рулем Peugeot совершила наезд на мотоциклиста, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в 13:22 в оперативно-дежурную службу ГАИ поступило сообщение о ДТП с участием мотоциклиста. На кольцевой развязке улиц Дзержинского и Мясницкая столкнулись автомобиль Peugeot и мотоцикл Kawasaki.

Как установлено предварительно, 38-летняя женщина-водитель легкового автомобиля при въезде на кольцевую развязку не предоставила преимущество двигавшемуся по кольцу мотоциклисту.

33-летнего водителя мотоцикла доставили в больницу. После осмотра и оказания помощи врачи отпустили его домой.

По факту ДТП назначена проверка.