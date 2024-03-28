Милонов назвал Пугачёву «ведьмой-приспособленкой» после поста о «Крокусе»

Ранее Алла Пугачева высказалась о теракте в «Крокус Сити Холле», написав, что скорбит в душе, а не в социальных сетях. Пост она выложила после того, как фанаты обратили внимание, что певица и ее муж не выразили соболезнования пострадавшим при атаке в концертном зале.