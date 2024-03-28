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Милонов назвал Пугачёву «ведьмой-приспособленкой» после поста о «Крокусе»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что эстрадная певица Алла Пугачёва не стала публично выражать свою скорбь о жертвах террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле», так как опасается, что таким образом окажется на одной стороне с россиянами.

Источник: РИА "Новости"

«Пугачёва боится показать хоть какую-то солидарность с русскими, сердца которых наполнены скорбью по жертвам “Крокус Сити Холла”, поэтому она стыдливо говорит, мол, я как бы скорблю в душе», — сказал он в интервью Life.ru.

Милонов усомнился, что она вообще испытывает какие-либо эмоции по отношению к теракту и погибшим.

«Не знаю, где она скорбит. На самом деле она просто ведьма-приспособленка», — считает парламентарий.

Ранее Алла Пугачева высказалась о теракте в «Крокус Сити Холле», написав, что скорбит в душе, а не в социальных сетях. Пост она выложила после того, как фанаты обратили внимание, что певица и ее муж не выразили соболезнования пострадавшим при атаке в концертном зале.

Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Боевики ворвались в здание и начали стрелять по людям, после чего подожгли помещение. В результате, по последним данным, погибли 143 человека, 360 пострадали.