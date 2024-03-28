Битва иномарок: В Кишинёве в ДТП пострадали три машины, виновница аварии — водитель Tesla — госпитализирована

Женщина в возрасте 37 лет, которая находилась за рулем автомобиля Tesla, была госпитализирована после аварии, произошедшей сегодня утром на улице Пэчий в Дурлештах.
По данным полиции, водитель Tesla ехала по второстепенной дороге и не пропустила Renault, который был на «главной». В результате произошло столкновение, после которого машину Tesla отбросило в припаркованный у дороги Volvo. За рулем Renault находился 34-летний мужчина. Он не пострадал.
Все три автомобиля получили технические повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются.
Источник: t.me/aifmd.