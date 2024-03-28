СК сообщил о новом задержанном по делу о теракте в «Крокусе»

Исроил Исломов и два его сына продали автомобиль Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. Они «были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализоды, Фаридуни и Файзова совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом», сообщал источник ТАСС. «Дело же не в том, что они что-то продали», — говорил он. Алишер Касимов сдавал квартиру террористам и тоже был в курсе их планов, уточнил он.