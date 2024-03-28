Сельские акимы в СКО оплачивают невыполненные работы

По информации прокуратуры области, руководитель отдела ЖКХ Тимирязевского района подписал акты выполненных работ и оплатил разработку проектно-сметной документации по реконструкции разводящих сетей на сумму 6,7 млн тенге, которая фактически не выполнена.
И.о. акима Тимирязевского сельского округа выплатил деньги за работы по устройству детской спортивной площадки на сумму 19,9 млн тенге, которые фактически не были исполнены. Аналогичные нарушения допустил аким Астраханского сельского округа Аккайынского района. Он оплатил невыполненные работы по выравниванию, планировке и подготовке территории для сквера на 1,3 млн тенге.
— Меры дисциплинарного характера в виде увольнения приняты по актам надзорного органа и рекомендациям Совета по этике. Принимаются меры по устранению допущенных финансовых нарушений, — добавили в прокуратуре.