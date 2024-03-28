Сельские акимы в СКО оплачивают невыполненные работы

И.о. акима Тимирязевского сельского округа выплатил деньги за работы по устройству детской спортивной площадки на сумму 19,9 млн тенге, которые фактически не были исполнены. Аналогичные нарушения допустил аким Астраханского сельского округа Аккайынского района. Он оплатил невыполненные работы по выравниванию, планировке и подготовке территории для сквера на 1,3 млн тенге.