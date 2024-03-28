Режим ЧС ввели в двух районах Актюбинской области

В акимате Хобдинского района добавили, что ущерб от паводка определит комиссия. В настоящее время зарегистрированы данные о затопленных домах. Спасательные работы продолжаются. Аким Хобдинского района Изгилик Тынымгереев сообщил, что на местном уровне объявлена чрезвычайная ситуация.
«В Кобде районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание. С 28 марта на территории Хобдинского района объявлена чрезвычайная ситуация. Река Кобда вышла из русла и затопила дома на западе села. Пострадавшим от паводка сельчанам оказывается помощь. На месте работает комиссия», — сказал Изгилик Тынымгереев.
Об объявлении чрезвычайной ситуации местного масштаба в Мугалжарском районе сообщил аким района Дархан Ермаганбетов. В настоящее время согласно упомянутому решению принимаются меры по ликвидации чрезвычайной ситуации.