Режим ЧС ввели в двух районах Актюбинской области

«В Кобде районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание. С 28 марта на территории Хобдинского района объявлена чрезвычайная ситуация. Река Кобда вышла из русла и затопила дома на западе села. Пострадавшим от паводка сельчанам оказывается помощь. На месте работает комиссия», — сказал Изгилик Тынымгереев.