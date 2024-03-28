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Режим ЧС ввели в двух районах Актюбинской области

Чрезвычайную ситуацию местного масштаба объявили в Хобдинском и Мугалжарском районах, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области.

Источник: gov.kz

В акимате Хобдинского района добавили, что ущерб от паводка определит комиссия. В настоящее время зарегистрированы данные о затопленных домах. Спасательные работы продолжаются. Аким Хобдинского района Изгилик Тынымгереев сообщил, что на местном уровне объявлена чрезвычайная ситуация.

«В Кобде районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание. С 28 марта на территории Хобдинского района объявлена чрезвычайная ситуация. Река Кобда вышла из русла и затопила дома на западе села. Пострадавшим от паводка сельчанам оказывается помощь. На месте работает комиссия», — сказал Изгилик Тынымгереев.

Об объявлении чрезвычайной ситуации местного масштаба в Мугалжарском районе сообщил аким района Дархан Ермаганбетов. В настоящее время согласно упомянутому решению принимаются меры по ликвидации чрезвычайной ситуации.