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Бывший аспирант МГУ получил четыре года за оправдание терроризма

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 4 годам колонии бывшего аспиранта МГУ им. М. В. Ломоносова Азата Мифтахова по обвинению в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина.

Источник: Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Ему назначено 4 года колонии, из них 2,5 в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима. Мы обжалуем приговор», — рассказала собеседница агентства. Мифтахову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), вину он не признал.

Головинский суд Москвы в январе 2021 года приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно. Кассационная инстанция впоследствии снизила Мифтахову срок на три месяца.

Как выяснило следствие, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых. Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео. Аспиранта задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору.

Сам Мифтахов утверждал, что его преследуют за политические взгляды. Он признавал, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицал. Перед оглашением приговора по первой инстанции в поддержку Мифтахова выступили более 50 членов и членов-корреспондентов Российской академии наук.