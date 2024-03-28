На всей территории Украины вновь объявлена воздушная тревога

В 19:02 мск предупреждения об угрозе с воздуха начали действовать в Киеве. В течение двух минут в красную зону вошли все регионы.
Ранее в четверг тревога уже объявлялась на всей территории Украины, сирены звучали около часа.
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога вновь была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.
В 19:02 мск предупреждения об угрозе с воздуха начали действовать в Киеве. В течение двух минут в красную зону вошли все регионы.
Ранее в четверг тревога уже объявлялась на всей территории Украины, сирены звучали около часа.