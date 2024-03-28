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На всей территории Украины вновь объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога вновь была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Источник: РИА "Новости"

В 19:02 мск предупреждения об угрозе с воздуха начали действовать в Киеве. В течение двух минут в красную зону вошли все регионы.

Ранее в четверг тревога уже объявлялась на всей территории Украины, сирены звучали около часа.