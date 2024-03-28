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В Сумской области поразили тыловые базы ВСУ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Тыловые базы ВСУ в районе городов Тростянец и Ахтырка Сумской области, по предварительным данным, поражены ударом в ночь на четверг. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Источник: AP 2023

«Сумская область: прилеты в города Ахтырка и Тростянец. Тростянец находится на юго-западе от Сум, совсем недалеко от границы с Белгородской областью в направлении Грайворона. Ахтырка в том же направлении немного южнее. В этих городах находятся тыловые базы ВСУ, откуда проводится ротация и пополнение БК на линию соприкосновения», сказал он.

Лебедев уточнил, что также ночью было попадание в склад с боекомплектом в городе Тростянец, взрыв был слышен и ощущался в городе Олешня, в нескольких километрах. В городе Ахтырка попали в небольшое подразделение ВСУ, только прибывшее с линии соприкосновения на ротацию.