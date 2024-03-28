В Сумской области поразили тыловые базы ВСУ

«Сумская область: прилеты в города Ахтырка и Тростянец. Тростянец находится на юго-западе от Сум, совсем недалеко от границы с Белгородской областью в направлении Грайворона. Ахтырка в том же направлении немного южнее. В этих городах находятся тыловые базы ВСУ, откуда проводится ротация и пополнение БК на линию соприкосновения», сказал он.