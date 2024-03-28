Топ-менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров отправлен в СИЗО на два месяца

Ходатайства Следственного комитета России (СКР) об аресте Геннадия Сахарова и Элгуджи Кокосадзе с небольшим интервалом рассмотрела судья Елена Ленская. В обоих случаях она согласилась с доводами следствия о том, что основания для заключения обвиняемых под стражу имеются, хотя сами фигуранты и их защита утверждали, что вопреки доводам СКР ни скрываться, ни препятствовать расследованию они не намерены. В СИЗО оба отправлены до 26 мая.
Руководителя по контролю проектов сооружения госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и руководителя АО «Оргэнергострой» Элгуджу Кокосадзе сотрудники ФСБ задержали накануне. 62-летнему топ-менеджеру госкорпорации инкриминировали получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а предпринимателю — дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
По некоторым данным, вознаграждение господину Сахарову передавалось за содействие в получении одного из подрядов на выполнение работ для «Росатома» компанией господина Кокосадзе.
На сайте самого АО «Оргэнергострой» говорится, что оно является «одной из крупнейших частных компаний Российской Федерации в атомной отрасли, постоянным подрядчиком государственной корпорации “Росатом” и ее дочерних структур». В частности, именно компания 77-летнего Элгуджи Кокосадзе является генеральным подрядчиком реализуемого сейчас крупного проекта по строительству Международного центра исследований на базе многоцелевого быстрого исследовательского реактора на быстрых нейтронах. Он реализуется в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровграде Ульяновской области.
О Геннадии Сахарове известно, что в 1984 году он окончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, а в 2003 году — Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. В «Росатом» пришел в 2010 году на должность директора по капитальным вложениям, в январе 2024 года переведен на должность директора по контролю проектов сооружения.
«Руководство госкорпорации “Росатом” проинформировано о предъявлении обвинений Г. С. Сахарову в рамках расследования уголовного дела. Правоохранительным органам будет оказано необходимое содействие», — сообщили «Ъ» в департаменте коммуникаций «Росатома».