Топ-менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров отправлен в СИЗО на два месяца

Ходатайства Следственного комитета России (СКР) об аресте Геннадия Сахарова и Элгуджи Кокосадзе с небольшим интервалом рассмотрела судья Елена Ленская. В обоих случаях она согласилась с доводами следствия о том, что основания для заключения обвиняемых под стражу имеются, хотя сами фигуранты и их защита утверждали, что вопреки доводам СКР ни скрываться, ни препятствовать расследованию они не намерены. В СИЗО оба отправлены до 26 мая.