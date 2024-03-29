Бахнуло так, что в Волжском слышно: в Волгограде полыхала фура в ТЗР

Вечером 28 марта жителей Волгограда напугали три громких взрыва и зарево огня в небе над Тракторозаводским районом. По словам очевидцев, бахнуло так, что слышно было в Волжском. Причиной тому стала загоревшаяся на улице Шурухина фура, сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.