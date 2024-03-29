Бахнуло так, что в Волжском слышно: в Волгограде полыхала фура в ТЗР

Вечером 28 марта жителей Волгограда напугали три громких взрыва и зарево огня в небе над Тракторозаводским районом. По словам очевидцев, бахнуло так, что слышно было в Волжском. Причиной тому стала загоревшаяся на улице Шурухина фура, сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.
— Загорелся грузовой автомобиль. На улице Шурухина фура горит по всей площади, — рассказали в главке.
К счастью, при ЧП на улице Шурухина никто не пострадал. В 21.29 пожарные расчеты ликвидировали открытое горение. Грузовик выгорел дотла. Что стало тому причиной, установят эксперты.
Что касается напугавших волгоградцев звуков, то у грузовика во время пожара взрывались колеса.