В Петербурге задержали пять подозреваемых в махинациях с мигрантами

«По результатам проведенных мероприятий <…> задержали пятерых подозреваемых: руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов Санкт-Петербурга и его заместителя, а также работниц сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы», — заявила она.
По словам Волк, следствие просит избрать для трех фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, а для остальных — в виде запрета определенных действий.
Накануне представитель ведомства также сообщила о задержании в Петербурге 30 подозреваемых, которые проводили фиктивные экзамены для мигрантов. Отмечалось, что выдача сертификатов о прохождении тестов приносила злоумышленникам около 7,5 миллионов рублей в месяц. Впоследствии иностранцы использовали эти документы для постановки на миграционный учет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Полиция устанавливает соучастников преступления.