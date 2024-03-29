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В Петербурге задержали пять подозреваемых в махинациях с мигрантами

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полиция задержала руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов, его заместителя и еще трех подозреваемых в получении прибыли от организации нелегальной миграции, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«По результатам проведенных мероприятий <…> задержали пятерых подозреваемых: руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов Санкт-Петербурга и его заместителя, а также работниц сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы», — заявила она.

По словам Волк, следствие просит избрать для трех фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, а для остальных — в виде запрета определенных действий.

Накануне представитель ведомства также сообщила о задержании в Петербурге 30 подозреваемых, которые проводили фиктивные экзамены для мигрантов. Отмечалось, что выдача сертификатов о прохождении тестов приносила злоумышленникам около 7,5 миллионов рублей в месяц. Впоследствии иностранцы использовали эти документы для постановки на миграционный учет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Полиция устанавливает соучастников преступления.