В Петербурге задержали пять подозреваемых в махинациях с мигрантами

Накануне представитель ведомства также сообщила о задержании в Петербурге 30 подозреваемых, которые проводили фиктивные экзамены для мигрантов. Отмечалось, что выдача сертификатов о прохождении тестов приносила злоумышленникам около 7,5 миллионов рублей в месяц. Впоследствии иностранцы использовали эти документы для постановки на миграционный учет.