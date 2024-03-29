«Неужели от судьбы не уйдешь?»: пережившие теракт в Волгодонске сестры погибли в «Крокусе»

Трудно поверить, но сегодня — уже неделя с момента чудовищного теракта в подмосковном Красногорске. Террористы, ворвавшиеся в концертный зал «Крокус Сити Холл», стреляли и добивали десятки людей, устроили страшный пожар, увеличив количество жертв до 143. А есть и те, кто пропал без вести — остался только пепел от адской температуры горения.
«ЗЛОЙ РОК ИХ НАСТИГ».
В их числе и сестры родом из Волгодонска — Анна и Татьяна. Анна специально прибыла в Москву из родного города к сестре, чтобы вместе с ней пойти на концерт группы «Пикник» в тот вечер. Их нет ни в списках погибших, ни среди раненых, а спасатели закончили работать в крокусе — уже некого искать в пепле.
— Анна была моей хорошей университетской подругой. Она была таким живчиком, с искрометным чувством юмора и просто очень светлым человеком, — поделилась с «КП — Ростов-на-Дону» подруга Елена едва узнав страшную весть. Сама женщина теперь живет в Санкт-Петербурге.
— Злой рок их все-таки настиг. Неужели от судьбы не уйдешь? — удивляются жители родного города. Знакомые семьи рассказали, что сестры почти 25 лет назад выжили при другом теракте — взрыве у жилой девятиэтажки на Октябрьском шоссе в Волгодонске 16 сентября 1999 года.
Тогда от взрыва грузовика, начиненного взрывчаткой, на месте погибли 19 человек. Взрывная волна обрушила перекрытия, лестничные пролеты дома № 35 и распространилась на два квартала, повредив 37 жилых домов, две школы, детсад, библиотеку и отделение милиции. По официальным данным, пострадавшими при том теракте числились 16 тысяч человек.
«НЕ ПЛАЧЬ, ДЕТКА!».
В то время весь город объединился, чтобы помочь раненым и семьям погибших. Так, Елена Лисицына рассказала, как горожане несли продукты и вещи для раненых, как сотрудники больницы скорой медицинской помощи не могли уйти домой, сутками борясь за жизни пострадавших.
— Тогда я обратилась к старшей медсестре травматологического отделения с просьбой разрешить мне работать там санитаркой, — вспоминает Елена.
Доброволец мыла полы, ухаживала за ранеными, коротко разговаривала с людьми и выполняла их просьбы.
— Очень запомнилась мне учительница физики. Она лежала практически неподвижно: глаза спокойные и серьезные. Вся — в сильных порезах от осколков стекла, а руки, кажется, не было. Наклонилась тогда к ней поправить простыню, а говорить не могла — горло сковал спазм. Помню, как она мне тихо сказала: «Детка, не плачь. Все будет хорошо».
За все время, что женщина заботилась о раненых, признается, что не услышала от них и слова недовольства или капризов — все вели себя достойно и мужественно.
— Я чувствовала сострадание, гордость и уверенность оттого, что с такими сильными духом людьми нас не запугать и не победить. Бороться со стрессом было не нужно — я занималась делом. Больше было страшно из-за угрозы жизни детей, но люди организовали ночное дежурство во дворах, и это очень успокаивало. Но, однозначно, семьям погибших, раненым — тем, кто находился в эпицентре трагедии, потерял жилье, было очень сложно.
НЕСУТ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ В ПАМЯТЬ О ТЕРАКТЕ 1999-ГО.
По всей стране в общенациональный день траура люди целыми семьями несли цветы, свечи и мягкие игрушки к стихийным мемориалам в память о жертвах теракта в «Крокусе». Делали это и жители многих других стран, скорбя вместе с Россией.
— Не могу поверить в случившееся, жаль людей, а особенно близких погибших. Люди просто шли пятничным вечером на концерт, никто не мог и подумать, что такое может произойти, — поделилась одна из ростовчанок с букетом гвоздик, перевязанных траурной лентой, в руках.
Жители Волгодонска как никто другой понимали чувства пострадавших в «Крокусе», семей погибших. И в день траура люди, многие из которых пережили почти четверть века назад настоящий кошмар, также несли цветы к мемориалу «Скорбящая мать», установленному на месте взрыва, прогремевшего в 1999-м… И даже спустя неделю после трагических событий в подмосковном Красногорске здесь снова — свежие цветы…