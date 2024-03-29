«Неужели от судьбы не уйдешь?»: пережившие теракт в Волгодонске сестры погибли в «Крокусе»

— Я чувствовала сострадание, гордость и уверенность оттого, что с такими сильными духом людьми нас не запугать и не победить. Бороться со стрессом было не нужно — я занималась делом. Больше было страшно из-за угрозы жизни детей, но люди организовали ночное дежурство во дворах, и это очень успокаивало. Но, однозначно, семьям погибших, раненым — тем, кто находился в эпицентре трагедии, потерял жилье, было очень сложно.