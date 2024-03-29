The Daily Telegraph: на стороне ВСУ в боях принимают участие исламисты

По словам Бортникова, террористов готовили радикальные исламисты. Он также утверждает, что их ждали на украинской стороне после осуществления теракта, а сам теракт в «Крокусе» должен был расшатать ситуацию внутри России, однако российская сторона сделала бы все возможное, чтобы не допустить перехода границы участниками теракта.