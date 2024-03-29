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Следователи задержали директора турфирмы, обманувшего людей на 25 миллионов в Приморье

Организатора и его пособницу задержали, третью соучастницу оставили дома.

Источник: Следственный комитет РФ

Директор турфирмы и ее сообщницы подозреваются в мошенничестве и пособничестве во Владивостоке. Женщина заключала с клиентами договоры об оказании услуг, забирала деньги и не выполняла свои обязанности, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По версии следствия, с 2018 по 2019 годы сотрудники ООО «Туристическое агентство “Скай Тревел” брали деньги с людей за приобретение авиабилетов и других услуг. После заключения сделки клиентам выдавали квитанции.

Однако свою работу подозреваемые не выполняли, деньги не возвращали. Суммарно они обманули 300 человек, с них обвиняемые получили практически 25 миллионов рублей. СУ СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Специалисты провели обыски в квартирах аферисток. Директора и ее коллегу взяли под стражу, третью соучастницу оставили под подпиской о невыезде.

Ранее «КП» писала о задержании адвоката, который давал взятки за своего подзащитного.