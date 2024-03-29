Следователи задержали директора турфирмы, обманувшего людей на 25 миллионов в Приморье

Однако свою работу подозреваемые не выполняли, деньги не возвращали. Суммарно они обманули 300 человек, с них обвиняемые получили практически 25 миллионов рублей. СУ СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Специалисты провели обыски в квартирах аферисток. Директора и ее коллегу взяли под стражу, третью соучастницу оставили под подпиской о невыезде.