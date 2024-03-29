Красноярец впал в кому после четырех часов в душном самолете

В СМИ обратилась 54-летняя красноярка Надежда, которая должна была вылететь вместе с мужем из Бангкока в Красноярск рейсом компании «Аэрофлот». Однако, когда пассажиры сели в самолет, рейс задержали на 4 часа. Никого с борта не выпустили.
Спустя время 57-летнему супругу Надежды стало плохо, у него остановилось сердце. Его увезли в госпиталь на скорой помощи. Мужчина впал в кому, сейчас за его жизнь борются врачи в Бангкоке. Стоимость лечения за несколько дней составила 4 млн рублей.
Супруга обратилась в авиакомпанию за помощью и компенсацией, но ей не ответили. Ситуацией заинтересовались следователи. Было возбуждено уголовное дело.
В авиакомпании отрицают, что в салоне не хватало кислорода:
«Информация о том, что госпитализировали четырех пассажиров и в самолет не поступал кислород, не соответствует действительности. С борта воздушного судна был госпитализирован один пассажир, двое пассажиров обратились в медицинский пункт аэропорта и впоследствии вылетели в пункт назначения 27.03.2024».