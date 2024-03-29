Красноярец впал в кому после четырех часов в душном самолете

Спустя время 57-летнему супругу Надежды стало плохо, у него остановилось сердце. Его увезли в госпиталь на скорой помощи. Мужчина впал в кому, сейчас за его жизнь борются врачи в Бангкоке. Стоимость лечения за несколько дней составила 4 млн рублей.