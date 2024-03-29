Упавшие деревья, затопленные улицы и дворы: что происходит в Алматы после бури и ливня (фото, видео)

Напомним, вчера, 28 марта, вечером в Алматы резко испортилась погода — набежали тучи, усилился ветер и город накрыла пыльная буря. Алматинцы делились фото и видео непогоды. Жители микрорайона Айгерим Алатауского района сообщили о том, что слышали хлопок, после которого у некоторых отключился свет. Также в городе началась гроза и полил сильный дождь — некоторые сравнили его с тропическим. В связи с погодными условиями в Алматы приведены в готовность службы гражданской защиты, подрядные организации. При этом в ДЧС сообщали, что 29 марта в горах Алматы ожидаются сильные осадки, дождь. Ветер западный, при грозе порывы ветра могут достичь 23−28 м/с. Из-за резкого ухудшения погоды в городе вечером наблюдались 10-балльные пробки. Позже аэропорт Алматы предупредил о задержке рейсов из-за непогоды и обратился к пассажирам.