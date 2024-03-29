Упавшие деревья, затопленные улицы и дворы: что происходит в Алматы после бури и ливня (фото, видео)

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, из-за резкого ухудшения погодных условий, порывистого ветра, скорость которого доходила до 18−24 м/с, и проливного дождя все службы ЧС и коммунальные предприятия Алматы переведены на усиленный режим работы.
«Произошло 38 локальных подтоплений дворов частных домов и на отдельных участках четырех улиц. Службы гражданской защиты и местных исполнительных органов своевременно устраняют последствия подтоплений. На данный момент обстановка в городе стабильная. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Пострадавших нет», — говорится в сообщении министерства.
В ДЧС уточняют, что вчера, 28 марта, на линию 112 поступили сообщения жителей о падении деревьев на автомашины — 13 случаев, на строения — 2 случая, газопроводы — 3 случая. С целью оперативной обработки сигналов в ДЧС города открыта горячая линия и увеличено количество операторов 112.
Напомним, вчера, 28 марта, вечером в Алматы резко испортилась погода — набежали тучи, усилился ветер и город накрыла пыльная буря. Алматинцы делились фото и видео непогоды. Жители микрорайона Айгерим Алатауского района сообщили о том, что слышали хлопок, после которого у некоторых отключился свет. Также в городе началась гроза и полил сильный дождь — некоторые сравнили его с тропическим. В связи с погодными условиями в Алматы приведены в готовность службы гражданской защиты, подрядные организации. При этом в ДЧС сообщали, что 29 марта в горах Алматы ожидаются сильные осадки, дождь. Ветер западный, при грозе порывы ветра могут достичь 23−28 м/с. Из-за резкого ухудшения погоды в городе вечером наблюдались 10-балльные пробки. Позже аэропорт Алматы предупредил о задержке рейсов из-за непогоды и обратился к пассажирам.
Акимат публиковал номера телефонов, куда могут обратиться алматинцы. Так, в случае подтопления каких-либо участков для принятия оперативных мер реагирования алматинцев просят обращаться в акиматы района или написать по номеру в WhatsApp +7 706 689 8898. В связи с погодными условиями в Алматы также запущена горячая линия — 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84. Для оперативного получения информации касательно причины перебоев электроснабжения алматинцам рекомендуют обращаться в контакт-центр ТОО «АлматыЭнергоСбыт» по телефону: 356−99−99. В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения: 8771−718−24−39, 8771−718−24−56, 390−20−40, 390−20−60 «Алматы Қала Жарық».