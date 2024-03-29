Хабаровчанку обманули на миллионы после фальшивого сообщения от директора

В отдел полиции № 7 в Хабаровске обратилась 66-летняя женщина, которая работает в одном из детских домов. Она рассказала, что получила сообщение в мессенджере, которое, как она думала, было от ее директора. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".