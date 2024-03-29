Хабаровчанку обманули на миллионы после фальшивого сообщения от директора

В отдел полиции № 7 в Хабаровске обратилась 66-летняя женщина, которая работает в одном из детских домов. Она рассказала, что получила сообщение в мессенджере, которое, как она думала, было от ее директора. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сообщение утверждало о крупной утечке персональных данных работников социальной сферы региона. Несмотря на нестандартный метод связи, женщина не обратилась к реальному руководству учреждения для подтверждения информации.
— Впоследствии к ней обратились, якобы, сотрудники правоохранительных органов, которые потребовали обналичить и перевести около миллиона рублей на «безопасный счет». Поверив, что от ее имени оформляются займы, она взяла кредиты на еще полтора миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
По данному факту завели уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.