Прокуратура проводит проверку по факту обрушения моста в Приморье

После обрушения дорожного полотна деревянного моста в Пограничном районе на 22-м километре дороги регионального значения подъезд к селу Духовское, которое случилось 28 марта, прокуратура района начала проверку инцидента. И.о. прокурора района Александр Смирнов лично прибыл на место событий. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Проверка проводится в отношении обслуживающей организации, и в зависимости от ее результатов прокуратура предпримет соответствующие меры. Восстановление моста находится под контролем надзорного органа.
Министерство транспорта Приморского края сообщило о введении ограничений на проезд к селу Духовское. Легковой транспорт может передвигаться по мосту, тогда как грузовики направляются через село Жариково. Изначально мост был полностью закрыт из-за его частичного обрушения. В АО «Примавтодор» уточнили, что причиной стало гниение деревянного настила, и в настоящее время ведется обустройство временного объезда.
Минтранс обновил информацию о ситуации, указав, что для большегрузов организован альтернативный маршрут до завершения работ по созданию объездной дороги. В свете плохих погодных условий ведомство призывает водителей к повышенной осторожности и строгому соблюдению правил дорожного движения.