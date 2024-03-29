Прокуратура проводит проверку по факту обрушения моста в Приморье

Министерство транспорта Приморского края сообщило о введении ограничений на проезд к селу Духовское. Легковой транспорт может передвигаться по мосту, тогда как грузовики направляются через село Жариково. Изначально мост был полностью закрыт из-за его частичного обрушения. В АО «Примавтодор» уточнили, что причиной стало гниение деревянного настила, и в настоящее время ведется обустройство временного объезда.