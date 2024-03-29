В новосибирском ЖК пьяный водитель протаранил несколько машин, уходя от погони

В Новосибирске на улице Владимирова Заровного пьяный водитель протаранил несколько авто. Произошло это поздно вечером 28 марта. По словам очевидцев, нарушитель пытался уйти от полицейской погони.
Местные жители наблюдали в окно за происходящим. В телеграм-канале АСТ-Вlack они рассказали, что пьяный водитель «Соляриса» влетел в другие автомобили. После чего его задержали полицейские.
Местные говорят, что водитель сильно разбил свое авто, когда таранил машины. Из-под его капота валил дым. Также он значительно повредил другие автомобили.
В полиции случившееся еще не прокомментировали.