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В Приморье из-за прошедших ливней нарушено транспортное сообщение

От «Большой земли» отрезаны некоторые населенные пункты.

Источник: PrimaMedia.ru

Прошедшие в Приморье ливни осложнили движение на местных автомобильных дорогах. На данный момент, по данным Минтранса, нет транспортного сообщения с Кирилловкой и Новолитовском в Партизанском округе, сообщает ИА PrimaMedia.

В планах у специалистов восстановить проезд к вечеру пятницы, 29 марта. На месте работают 11 единиц техники, среди которых 10 самосвалов и грейдер.

Чтобы проезд для легковых автомобилей на мосту, расположенном на подъезде к Духовскому в Пограничном округе, был доступен, приняты все меры.

На трассе Уссурийск — Пограничный частично обрушился мост.

Для некоторых транспортных средств движение закрыто.

Напомним, что в четверг, 28 марта, деревянный мост частично обрушился. Движение закрыто для большегрузов до создания объезда. Альтернативный пусть через Жариково.