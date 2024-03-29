В Приморье из-за прошедших ливней нарушено транспортное сообщение

Прошедшие в Приморье ливни осложнили движение на местных автомобильных дорогах. На данный момент, по данным Минтранса, нет транспортного сообщения с Кирилловкой и Новолитовском в Партизанском округе, сообщает ИА PrimaMedia.
В планах у специалистов восстановить проезд к вечеру пятницы, 29 марта. На месте работают 11 единиц техники, среди которых 10 самосвалов и грейдер.
Чтобы проезд для легковых автомобилей на мосту, расположенном на подъезде к Духовскому в Пограничном округе, был доступен, приняты все меры.
На трассе Уссурийск — Пограничный частично обрушился мост.
Для некоторых транспортных средств движение закрыто.
Напомним, что в четверг, 28 марта, деревянный мост частично обрушился. Движение закрыто для большегрузов до создания объезда. Альтернативный пусть через Жариково.