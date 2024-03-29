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Ежедневно каждому пятому красноярцу звонят телефонные мошенники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20% красноярцев сталкиваются с телефонными мошенниками ежедневно, 29% — несколько раз в неделю.

Источник: НИА Красноярск

Несколько раз в месяц телефонные мошенники беспокоят 18% опрошенных сервисом SuperJob, несколько раз в год — 16%.

6% респондентов мошенники тревожат лишь раз в несколько лет. Только 4% мошенники не звонили ни разу.

Чаще всего подозрительные личности представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов.

19% опрошенных горожан пострадали от телефонных мошеннических схем: 12% пришлось однажды потерять деньги и/или имущество, еще 7% становились жертвами подпольных кол-центров несколько раз.

Атакам телефонных мошенников чаще подвергаются люди до 34 лет.

Больше всего же подпольные кол-центры надоедают горожанам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, и обкрадывают их чаще.