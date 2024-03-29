Пенсионерке из Хабаровска заплатят 51 тысячу рублей за падение на тротуаре

В Хабаровске суд встал на сторону пенсионерки, которая получила травмы при падении на тротуаре. Ответственный за произошедшее выплатит ей компенсацию, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Инцидент произошёл 25 апреля 2023 года в посёлке Переяславка районе имени Лазо. 64-летняя потерпевшая, которая приехала из краевого центра, шла по тротуару возле торгового павильона, запнулась о металлическую трубу с арматурой и потеряла равновесие. В результате падения хабаровчанка получила рану лица, ссадины и скол зубов.
За территорией возле павильона был должен следить его собственник, однако меры по содержанию тротуара предприняты не были. В отношении предпринимателя был подан иск с требованием заплатить упавшей пенсионерке компенсацию.
«Суд, с учетом позиции участвующего в деле прокурора, удовлетворил исковые требования и взыскал компенсацию материального ущерба и вреда на общую сумму 51 тысячу рублей. Решение суда вступило в законную силу», — прокомментировала помощник прокурора Центрального района города Хабаровска Татьяна Мезенцева.