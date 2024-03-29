Пенсионерке из Хабаровска заплатят 51 тысячу рублей за падение на тротуаре

Инцидент произошёл 25 апреля 2023 года в посёлке Переяславка районе имени Лазо. 64-летняя потерпевшая, которая приехала из краевого центра, шла по тротуару возле торгового павильона, запнулась о металлическую трубу с арматурой и потеряла равновесие. В результате падения хабаровчанка получила рану лица, ссадины и скол зубов.