«Они предложили ребенку устроить теракт»: родители в Хабаровске обеспокоены массовыми рассылками в мессенджерах

Родители школьников в Хабаровске всерьез обеспокоены информационной атакой, которой подверглись их дети. Ученикам приходят сообщения с неизвестных номеров в мессенджеры с предложениями заработать на убийствах, а также с угрозами. Не зная, как реагировать на такие призывы, дети вступают в диалог с кибер-преступниками, и те в переписке сообщают, что знают, где кто живет, чем занимается, и прочее. В редакцию обратилась мама школьника и рассказала, что ребенку пришло подобное сообщение. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Массовая рассылка предложений такого «заработка» началась сразу после теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Формулировки не особенно отличаются друг от друга, и в каждом сообщении преступники называют адрес школьника, вплоть до улицы проживания, и предлагают деньги, если тот придет в ближайшее место, где много народу, и убьет людей.
— Здравствуйте. У меня есть к вам предложение.
— И какое?
— Насколько мне известно, по номеру я узнал, что ты живешь на [такой-то] улице. Предложение такое, нужно взорвать магазин, оружие дам, бомбы тоже. 150000 после бабаха.
Примерно такого формата и содержания поступают предложения детям. В других случаях школьникам начинают угрожать, осыпая предупреждениями о готовящихся убийствах, оскорблениями и пожеланиями ощутить страдания и боль. В этот момент самое главное — не поддаваться провокациям, родителям необходимо объяснить своему ребенку, как себя вести, если пришло такое сообщение.
ОНИ ПЫТАЮТСЯ ПОСЕЯТЬ ПАНИКУ И СТРАХ
Ольга Щукина, региональный директор по Дальневосточному федеральному округу Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, рассказала, что происходит сейчас в информационном поле, и как действовать, если поступают подобные сообщения.
— Сейчас школьникам, молодежи, родителям поступает много сообщений на личные телефоны о том, чтобы участвовать в террористических актах, идут рассылки, что будут взрываться и подвергаться террористическим актам различные места скопления людей, ТЦ, школы, вузы, садики. Это направлено на то, чтобы запугать людей, посеять панику, чтобы люди боялись даже выходить из дома, — говорит Ольга Щукина.
— И действительно, на кого-то это и правда действует, люди пугаются. Здесь самое главное — сохранять спокойствие, не поддаваться паническим настроениям и ни в коем случае не отвечать на такие сообщения, не вступать в переписку, никак не контактировать, сразу же блокировать пользователя, а если приходит рассылка в мессенджер, в котором предусмотрена функция жалобы, то лучше всего сразу же пожаловаться на отправителя, — советует Ольга.
Безусловно, такие сообщения и происходящее могут сбить с толку даже взрослого, не говоря уже о детях. Школьники запросто вступают в переписку с преступниками, некоторые могут в шутку согласиться на предложение. Делать этого категорически нельзя — независимо от умысла, иначе это может преследоваться законом.