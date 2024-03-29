«Они предложили ребенку устроить теракт»: родители в Хабаровске обеспокоены массовыми рассылками в мессенджерах

Родители школьников в Хабаровске всерьез обеспокоены информационной атакой, которой подверглись их дети. Ученикам приходят сообщения с неизвестных номеров в мессенджеры с предложениями заработать на убийствах, а также с угрозами. Не зная, как реагировать на такие призывы, дети вступают в диалог с кибер-преступниками, и те в переписке сообщают, что знают, где кто живет, чем занимается, и прочее. В редакцию обратилась мама школьника и рассказала, что ребенку пришло подобное сообщение. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".