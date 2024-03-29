В Новосибирске на пожаре в гаражах сгорели машины дрифтеров на 5 млн рублей

Стали известны подробности крупного пожара в гаражном кооперативе на Карпатской в Новосибирске. Ранее сообщалось, что огонь уничтожил 3 авто. Оказалось, что принадлежали эти машины новосибирским дрифтерам из команды «Street School».
— Наш ущерб составил 5 млн. Огонь уничтожил 3 автомобиля. Одна из машин гоночная, полностью переделанная под соревнования. В нее вложено огромное количество денег. В команде 4 человека. На каждого в боксе хранились, диски, шины, инструменты, доп. запчасти, дорогостоящее оборудование, сварочный аппарат, компрессор и список можно продолжать бесконечно, — рассказала КП-Новосибирск менеджер команды Юлианна Братчикова.
По словам представителя спортсменов, официального заключения по пожару еще нет. По предварительной версии, началось возгорание из-за взрыва электрического счетчика в одном из сгоревших гаражей.
— Неоднократно поступали жалобы от собственников гаражей о том, что имеются скачки напряжение, отключение