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В Новосибирске на пожаре в гаражах сгорели машины дрифтеров на 5 млн рублей

Названа предварительная причина пожара в новосибирском гаражном кооперативе.

Источник: Предоставлено героями публикации

Стали известны подробности крупного пожара в гаражном кооперативе на Карпатской в Новосибирске. Ранее сообщалось, что огонь уничтожил 3 авто. Оказалось, что принадлежали эти машины новосибирским дрифтерам из команды «Street School».

— Наш ущерб составил 5 млн. Огонь уничтожил 3 автомобиля. Одна из машин гоночная, полностью переделанная под соревнования. В нее вложено огромное количество денег. В команде 4 человека. На каждого в боксе хранились, диски, шины, инструменты, доп. запчасти, дорогостоящее оборудование, сварочный аппарат, компрессор и список можно продолжать бесконечно, — рассказала КП-Новосибирск менеджер команды Юлианна Братчикова.

По словам представителя спортсменов, официального заключения по пожару еще нет. По предварительной версии, началось возгорание из-за взрыва электрического счетчика в одном из сгоревших гаражей.

— Неоднократно поступали жалобы от собственников гаражей о том, что имеются скачки напряжение, отключение и т. п. в день пожара за пару часов до было замечено напряжение в 320 Вольт, -уточнила Юлианна.

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