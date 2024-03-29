61-летний житель Хабаровского края похитил отвергнувшую его 36-летнюю женщину

В Солнечном районе осужден местный житель за похищение отвергнувшей его женщины, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Солнечный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя п. Солнечный. Он признан виновным по п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия и применением предмета, используемого в качестве оружия).
В суде установлено, что в августе 2023 года обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на похищение 36-летней местной жительницы, которая отвергла его, проследовал в подсобное помещение по месту ее работы.
Получив отказ на предложение поговорить, мужчина обхватил шею потерпевшей и приставил к ней нож. Затем, угрожая убийством, высказал требование пойти к нему домой.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Солнечного района.