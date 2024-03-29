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61-летний житель Хабаровского края похитил отвергнувшую его 36-летнюю женщину

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Источник: AmurMedia

В Солнечном районе осужден местный житель за похищение отвергнувшей его женщины, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Солнечный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя п. Солнечный. Он признан виновным по п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия и применением предмета, используемого в качестве оружия).

В суде установлено, что в августе 2023 года обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на похищение 36-летней местной жительницы, которая отвергла его, проследовал в подсобное помещение по месту ее работы.

Получив отказ на предложение поговорить, мужчина обхватил шею потерпевшей и приставил к ней нож. Затем, угрожая убийством, высказал требование пойти к нему домой.

Опасаясь за свои жизнь и здоровье, женщина проследовала за ним, но по пути к дому обратилась за помощью к незнакомым жителям, которые пресекли противоправные деяния мужчины.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Солнечного района.