Житель Пермского края Виталий Танчинец погиб в ходе спецоперации 26 декабря 2023 года, сообщили в администрации Ординского муниципального округа.
«Церемония прощания с нашим земляком состоится 29 марта в 11.00 в Ординскоме доме культуры по улице Советской, 26», — рассказали в администрации.
Отпевание пройдёт в церкви Илии Пророка в селе Орда.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что в ходе СВО 20 февраля погиб Дмитрий Орлов — житель Косинского округа Прикамья. Служить он отправился в 2023 году. Церемония прощания запланирована на 29 марта.