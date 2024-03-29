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Житель Пермского края Виталий Танчинец погиб в ходе спецоперации 26 декабря

Отпевание состоится в церкви Илии Пророка в селе Орда.

Житель Пермского края Виталий Танчинец погиб в ходе спецоперации 26 декабря 2023 года, сообщили в администрации Ординского муниципального округа.

«Церемония прощания с нашим земляком состоится 29 марта в 11.00 в Ординскоме доме культуры по улице Советской, 26», — рассказали в администрации.

Отпевание пройдёт в церкви Илии Пророка в селе Орда.

Ранее perm.aif.ru сообщил, что в ходе СВО 20 февраля погиб Дмитрий Орлов — житель Косинского округа Прикамья. Служить он отправился в 2023 году. Церемония прощания запланирована на 29 марта.