Педофила приговорили к пожизненному сроку, а его жену — к 25 годам колонии в Алматинской области

Напомним, в октябре 2023 года в Алматинской области задержали семейную пару по подозрению в изнасиловании малолетней девочки. В полиции сообщали, что в правоохранительные органы обратилась жительница Балхашского района, которая сообщила, что односельчанин совершил сексуальные действия с ее малолетней дочерью. Помимо этого, оказалось, что были также изнасилованы сестры-близнецы — информацию подтвердили в полиции. О произошедшем высказались детский омбудсмен и представители Минпросвещения. Позже выяснилось, что по делу задержаны мужчина и его жена, которая приходится бабушкой пострадавшим девочкам. Соседи рассказали, что 40-летний подозреваемый женился на бабушке потерпевших несколько лет назад. Работал он таксистом. Мать подозреваемого заявила, что не жаловала сноху. По ее словам, в момент преступления та находилась рядом с ее сыном и все видела.