Педофила приговорили к пожизненному сроку, а его жену — к 25 годам колонии в Алматинской области

Как сообщила уполномоченный по правам человека в Казахстане Динара Закиева на своей странице в Facebook*, завершился судебный процесс по делу об изнасиловании 3-летних сестер-близнецов и 9-летней девочки в Алматинской области.
«Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы, его супруга (бабушка 3-летних девочек и мама 9-летней девочки) к 25 годам лишения свободы. Кроме того, относительно правовой оценки действий должностных лиц прокуратурой области были возбуждены уголовные дела по факту увода от уголовной ответственности, халатности, бездействия по службе», — проинформировала детский омбудсмен.
Закиева добавила, что сейчас также идут судебные процессы по тяжелым преступлениям в отношении детей в областях Жетiсу, Абай, Павлодарской, Жамбылской и Алматы. Вскоре в суд поступят дела по случаям из Туркестанской, Алматинской областей, Астаны, областей Жетiсу и Ұлытау.
«Во всех регионах идут рейды, где выявляются сложные и страшные случаи насилия, жестокого обращения в отношении детей. По каждому делу мы работаем с прокуратурой, МВД и коллегами в регионах», — добавила омбудсмен.
Напомним, в октябре 2023 года в Алматинской области задержали семейную пару по подозрению в изнасиловании малолетней девочки. В полиции сообщали, что в правоохранительные органы обратилась жительница Балхашского района, которая сообщила, что односельчанин совершил сексуальные действия с ее малолетней дочерью. Помимо этого, оказалось, что были также изнасилованы сестры-близнецы — информацию подтвердили в полиции. О произошедшем высказались детский омбудсмен и представители Минпросвещения. Позже выяснилось, что по делу задержаны мужчина и его жена, которая приходится бабушкой пострадавшим девочкам. Соседи рассказали, что 40-летний подозреваемый женился на бабушке потерпевших несколько лет назад. Работал он таксистом. Мать подозреваемого заявила, что не жаловала сноху. По ее словам, в момент преступления та находилась рядом с ее сыном и все видела.
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