Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцам рассказали, чем опасна оплата покупок при помощи QR-кодов

Жители Воронежской области, оплачивая покупки с помощью QR-кода, рискуют стать жертвами мошенников.

Источник: Freepik

Об этом накануне сообщили в Telegram-канале киберполиции России.

Нарваться на аферистов при оплате QR-кодом воронежцы могут в связи с его подменой. Кроме того, это касается не только покупок в онлайн-магазинах, но и в обычных магазинах.

В процессе сканирования фейкового QR-кода деньги получит не продавец, а мошенник. Таким образом, товар покупатель не получит.

В связи с этим киберполицейские рекомендуют в малоизвестных оффлайн-магазинах расплачиваться наличными, а пластиковые карты и QR-коды следует использовать только в популярных и проверенных торговых точках.

Аналогичная ситуация и с сайтами — приобретать товары следует только на известных площадках. Также нельзя переходить по сомнительным ссылкам, которые рекламируют огромные скидки.