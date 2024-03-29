Воронежцам рассказали, чем опасна оплата покупок при помощи QR-кодов

Об этом накануне сообщили в Telegram-канале киберполиции России.
Нарваться на аферистов при оплате QR-кодом воронежцы могут в связи с его подменой. Кроме того, это касается не только покупок в онлайн-магазинах, но и в обычных магазинах.
В процессе сканирования фейкового QR-кода деньги получит не продавец, а мошенник. Таким образом, товар покупатель не получит.
В связи с этим киберполицейские рекомендуют в малоизвестных оффлайн-магазинах расплачиваться наличными, а пластиковые карты и QR-коды следует использовать только в популярных и проверенных торговых точках.
Аналогичная ситуация и с сайтами — приобретать товары следует только на известных площадках. Также нельзя переходить по сомнительным ссылкам, которые рекламируют огромные скидки.