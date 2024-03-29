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Иркутянке вернут 700 тысяч, переведенные мошенникам

Житель Татарстана по суду вернет иркутянке 700 тысяч рублей, которые она перевела телефонным мошенникам, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Прокуратура Иркутской области

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приангарья, женщине звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центрального банка Москвы. Они убедили ее в том, что с ее счета собираются незаконно списать деньги и предложили перевести сбережения на указанный ими счет.

После того, как морок в голове иркутянки рассеялся и она обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что стала жертвой мошенников, владельца «безопасного счета» вычислили.

«В связи с этим прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца указанного счета неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами», — говорят в надзорном ведомстве.

Кировский районный суд Татарстана удовлетворил требования прокуратуры Иркутской области. Теперь счастливице осталось дождаться вступления в законную силу решения суда и получить свои, как она думала, потерянные сбережения.