Иркутянке вернут 700 тысяч, переведенные мошенникам

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приангарья, женщине звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центрального банка Москвы. Они убедили ее в том, что с ее счета собираются незаконно списать деньги и предложили перевести сбережения на указанный ими счет.
После того, как морок в голове иркутянки рассеялся и она обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что стала жертвой мошенников, владельца «безопасного счета» вычислили.
«В связи с этим прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца указанного счета неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами», — говорят в надзорном ведомстве.
Кировский районный суд Татарстана удовлетворил требования прокуратуры Иркутской области. Теперь счастливице осталось дождаться вступления в законную силу решения суда и получить свои, как она думала, потерянные сбережения.