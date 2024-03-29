Иркутянке вернут 700 тысяч, переведенные мошенникам

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приангарья, женщине звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центрального банка Москвы. Они убедили ее в том, что с ее счета собираются незаконно списать деньги и предложили перевести сбережения на указанный ими счет.