Детей из Иркутска, Черемхова, Усолья и Тайшета вербуют в террористы

По ее словам, всего за один день на страницы детей из разных территорий Иркутской области — из Иркутска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Тайшета и других муниципальных образований — «пришло по несколько сообщений с предложениями по вовлечению в террористическую деятельность»: