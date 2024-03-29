Детей из Иркутска, Черемхова, Усолья и Тайшета вербуют в террористы

Напомним, один из Telegram-каналов с экстремистским содержанием был обнаружен братскими полицейскими.
«Если мы думаем, что это где-то далеко от нас, то глубоко заблуждаемся. В условиях современного информационного поля границ и расстояний, нет», — предупредила детский омбудсмен Приангарья Татьяна Афанасьева.
По ее словам, всего за один день на страницы детей из разных территорий Иркутской области — из Иркутска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Тайшета и других муниципальных образований — «пришло по несколько сообщений с предложениями по вовлечению в террористическую деятельность»:
«Уважаемые родители, педагоги! Разговаривайте с детьми, давайте им пояснения по происходящим событиям, обсуждайте с ними вопросы, их волнующие. От нас с вами очень многое зависит как сложится их жизнь», — обратилась к жителям региона омбудсмен, передает ИА «ТК Город».