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Детей из Иркутска, Черемхова, Усолья и Тайшета вербуют в террористы

После трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» по российскому сегменту интернета покатилась волна сообщений о «новых терактах» и с «призывами к совершению противоправных действий». В основном адресатами стали дети и подростки.

Источник: Reuters

Напомним, один из Telegram-каналов с экстремистским содержанием был обнаружен братскими полицейскими.

«Если мы думаем, что это где-то далеко от нас, то глубоко заблуждаемся. В условиях современного информационного поля границ и расстояний, нет», — предупредила детский омбудсмен Приангарья Татьяна Афанасьева.

По ее словам, всего за один день на страницы детей из разных территорий Иркутской области — из Иркутска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Тайшета и других муниципальных образований — «пришло по несколько сообщений с предложениями по вовлечению в террористическую деятельность»:

«Уважаемые родители, педагоги! Разговаривайте с детьми, давайте им пояснения по происходящим событиям, обсуждайте с ними вопросы, их волнующие. От нас с вами очень многое зависит как сложится их жизнь», — обратилась к жителям региона омбудсмен, передает ИА «ТК Город».