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За неделю в Челябинской области нашли 90 мигрантов, подлежащих выдворению из РФ

За семь дней операции «Нелегальный мигрант» в Челябинской области нашли 90 иностранцев, подлежащих выдворению из России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что 60 иностранных граждан удалят из страны в принудительном порядке.

«В Центре временного содержания 102 мигранта ожидают вступления в законную силу судебных решений о выдворении», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Так, в ходе рейда на 110 километре дороги Челябинск — Екатеринбург сотрудники областного полка ДПС задержали 11 граждан ближнего зарубежья, находящихся с нарушением режима пребывания на территории РФ. Судом Каслинского района приняты решения о принудительном удалении всех из страны.

Всего за указанный период пресечено 690 административных правонарушений и 110 преступлений в сфере миграции. Возбуждено 51 уголовное дело.

Задержано четверо мигрантов, находящихся в федеральном розыске.