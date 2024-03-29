За неделю в Челябинской области нашли 90 мигрантов, подлежащих выдворению из РФ

Сообщается, что 60 иностранных граждан удалят из страны в принудительном порядке.
«В Центре временного содержания 102 мигранта ожидают вступления в законную силу судебных решений о выдворении», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Так, в ходе рейда на 110 километре дороги Челябинск — Екатеринбург сотрудники областного полка ДПС задержали 11 граждан ближнего зарубежья, находящихся с нарушением режима пребывания на территории РФ. Судом Каслинского района приняты решения о принудительном удалении всех из страны.
Всего за указанный период пресечено 690 административных правонарушений и 110 преступлений в сфере миграции. Возбуждено 51 уголовное дело.
Задержано четверо мигрантов, находящихся в федеральном розыске.