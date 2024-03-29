Погасил ущерб: завершено расследование дела о мошенничестве с пенсионерами в Хабаровске

С декабря 2023 года по январь 2024 года преступники звонили на домашние телефоны пожилых жителей города, выдавая себя за их родственников и утверждая, что те попали в аварию. Затем требовали деньги на лечение и отправляли курьера за суммой. Подозреваемый забирал наличные у пенсионеров, а иногда деньги даже сбрасывали с балкона. Общий ущерб составил порядка миллиона 700 тысяч рублей.