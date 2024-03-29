Погасил ущерб: завершено расследование дела о мошенничестве с пенсионерами в Хабаровске

В Хабаровске закончилось расследование уголовного дела, связанного с обманом пенсионеров. Три пожилых человека стали жертвами мошенников, которые выдавали себя за их родственников и требовали деньги на лечение после ДТП. Подозреваемый признал свою вину в ходе допроса. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С декабря 2023 года по январь 2024 года преступники звонили на домашние телефоны пожилых жителей города, выдавая себя за их родственников и утверждая, что те попали в аварию. Затем требовали деньги на лечение и отправляли курьера за суммой. Подозреваемый забирал наличные у пенсионеров, а иногда деньги даже сбрасывали с балкона. Общий ущерб составил порядка миллиона 700 тысяч рублей.
— По результатам расследования задержали 18-летнего местного жителя. Полученные деньги он отправлял через банкомат, получая за услугу пять процентов от суммы, — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Подсудимый, студент колледжа, компенсировал ущерб в полном объеме.