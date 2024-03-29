Мужчину жестоко избили в кафе в Ужуре (видео)

Как рассказали родственники избитого, после избиения мужчину раздели по пояс и оставили на крыльце кафе, где он пролежал около часа, пока его не заметила знакомая. Сейчас потерпевший находится в коме и, по словам врачей, шансы на спасение у него минимальные.