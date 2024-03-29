Мужчину жестоко избили в кафе в Ужуре (видео)

Пострадавший впал в кому, возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в ночь с 22 на 23 марта мужчина вместе со своим 40-летним приятелем пришел в кафе, расположенное по улице Крепцова-Зайченко. В ходе употребления алкогольных напитков между приятелями и другими посетителями заведения возник конфликт, переросший в драку. В ходе нее несколько человек нанесли приятелям удары руками по голове и различным частям тела.
По информации «7 канала Красноярск», все случилось в кафе «Престиж». На кадрах, имеющихся в распоряжении журналистов, видно, что на одного из посетителей набрасываются толпой и он не в силах оказать сопротивления.
Как рассказали родственники избитого, после избиения мужчину раздели по пояс и оставили на крыльце кафе, где он пролежал около часа, пока его не заметила знакомая. Сейчас потерпевший находится в коме и, по словам врачей, шансы на спасение у него минимальные.
«44-летнего потерпевшего доставили в больницу с травмами в области головы, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, состояние здоровья оценивается как крайне тяжелое», — сообщили в СК.
Близкие мужчины рассказали журналистам, что подобные стычки в этом кафе происходят регулярно — людей якобы избивают и отнимают деньги.
Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 44-летнему жителю ЗАТО поселок Солнечный (ч. 1 ст. 111 УК РФ). «Выполняются необходимые следственные действия, устанавливаются все участники конфликта, в ближайшее время они будут допрошены об обстоятельствах совершенного преступления», — рассказали в СК.