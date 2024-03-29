В Алматы устранили последствия непогоды

По данным пресс-службы городского акимата, в ночной период был обеспечен беспрепятственный пропуск воды по арычным сетям. Очищены все арычные переходы, места локальных подтоплений устранены силами 344 ед. спецтехники и 163 дорожных рабочих. Для предупреждения подтоплений на опасных участках использовано 953 ед. мешкотары с инертными материалами.