Житель Новосибирской области получил 8 лет колонии за беременность 14-летней падчерицы

Заявление на мужчину было подано его женой, матерью девочки, но не сразу. Учителя первыми заметили, что у ребенка начал расти живот, и сообщили об этом в службу социальной защиты и отдел по делам несовершеннолетних. В августе прошлого года девочка, худая, но с огромным животом, пришла на практику в школьный огород, и тогда мать все же согласилась провести тест, который подтвердил беременность дочери.