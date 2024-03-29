Житель Новосибирской области получил 8 лет колонии за беременность 14-летней падчерицы

Как пишет издание «КП-Новосибирск», 14-летняя девочка родила ребенка от своего 41-летнего отчима. Удивительно, что мать девочки не замечала беременность до последнего момента.
Заявление на мужчину было подано его женой, матерью девочки, но не сразу. Учителя первыми заметили, что у ребенка начал расти живот, и сообщили об этом в службу социальной защиты и отдел по делам несовершеннолетних. В августе прошлого года девочка, худая, но с огромным животом, пришла на практику в школьный огород, и тогда мать все же согласилась провести тест, который подтвердил беременность дочери.
Всего через несколько дней местный суд вынес решение об аресте 41-летнего отчима девочки — Дениса К. Во время разбирательства окружающие разделились на два лагеря: одни верили, что мужчина виновен, в то время как его близкие выражали сомнения.
После того, как девочка родила дочку в августе прошлого года, опеку над ребенком взяла бабушка, а следователи провели ДНК-тест, который подтвердил, что отчим является отцом ребенка. Теперь ему предстоит провести 8 лет в колонии строгого режима.
Ранее «Прецедент» сообщал, что жители попросили главу СКР Бастрыкина разобраться с новосибирским банным комплексом. Редакция также писала о том, что в Новосибирске суд назначил дату апелляции по делу экс-главы ЦОДД Трещева о взятке. Читайте также: миллионный долг по алиментам выплатила мать-эскортница из Новосибирска.
Егор САФРОНОВ.