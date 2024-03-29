В Боготоле мужчина убил сожительницу

54-летний житель Боготола зарезал сожительницу. Ему предъявлено обвинение в убийстве 42-летней сожительницы.
По сообщению ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в ночь с 22 на 23 марта сожители распивали алкоголь в квартире по ул. Опытная станция города Боготола.
В какой-то момент, между ними возник конфликт. Женщина обвинила сожителя, что тот не помогает её в быту. Во время ссоры мужчина выгнал потерпевшую из дома. Возлюбленная стучала в дверь и требовала впустить в квартиру.
Разозлившись, злоумышленник вышел в подъезд и нанёс сожительнице несколько ударов ножом в голову и грудную клетку слева. В результате потерпевшая скончалась. Утром 23 марта мужчина сообщил о случившемся в полицию. Сейчас его заключили под стражу.