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В Боготоле мужчина убил сожительницу

Всё произошло во время конфликта в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Следственный комитет РФ

54-летний житель Боготола зарезал сожительницу. Ему предъявлено обвинение в убийстве 42-летней сожительницы.

По сообщению ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в ночь с 22 на 23 марта сожители распивали алкоголь в квартире по ул. Опытная станция города Боготола.

В какой-то момент, между ними возник конфликт. Женщина обвинила сожителя, что тот не помогает её в быту. Во время ссоры мужчина выгнал потерпевшую из дома. Возлюбленная стучала в дверь и требовала впустить в квартиру.

Разозлившись, злоумышленник вышел в подъезд и нанёс сожительнице несколько ударов ножом в голову и грудную клетку слева. В результате потерпевшая скончалась. Утром 23 марта мужчина сообщил о случившемся в полицию. Сейчас его заключили под стражу.