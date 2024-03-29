Стало известно, за что задержали бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова

В отношении него возбудили уголовное дело, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ранее сообщалось, что задержали и бухгалтера, однако, по словам источника, его отпустили следователи после допроса.



Напомним, Перлов — олимпийский чемпион по спортивной ходьбе 1992 года, а также обладатель множество наград.