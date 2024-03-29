Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, за что задержали бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова

Бывший генеральный директор ФК «Новосибирск» сдавал футбольные поля по завышенным тарифам.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске задержали бывшего генерального директора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова. По словам источника Сиб.фм, Перлова задержали за организацию платных групп в ФК «Новосибирск».

«Там брали деньги с родителей за проведение тренировок, хотя они должны были быть бесплатными, так как оплачивалось все из бюджета», — подчеркнул собеседник.

По словам источника, все денежные махинации проводились через ООО «Академия “ФК Новосибирск”». Компания ликвидировалась после того, как Перлов ушел с должности.

Помимо этого, Перлов обналичивал деньги через манежи — он завышал тарифы на футбольные поля, утверждает источник.

В отношении него возбудили уголовное дело, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ранее сообщалось, что задержали и бухгалтера, однако, по словам источника, его отпустили следователи после допроса.

Напомним, Перлов — олимпийский чемпион по спортивной ходьбе 1992 года, а также обладатель множество наград.