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19-летняя девушка из Новосибирска работала в Петербурге курьером у мошенников

Она выманила у пенсионерки полмиллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

19-летняя жительница Новосибирска работала курьером у мошенников в Санкт-Петербурге. Ее задержали после того, как девушка выманила у пенсионерки полмиллиона.

— В полицию Красногвардейского района обратилась 83-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что мошенники рассказали ей про якобы попавшую в ДТП родственницу. Поверив им, она передала 500 тысяч рублей неизвестной женщине, — сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Девушку из Новосибирска задержали 26 марта. Она безработная и раньше уже попадала в руки полиции за кражу. В отношении сибирячки возбудили уголовное дело.