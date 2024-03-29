19-летняя девушка из Новосибирска работала в Петербурге курьером у мошенников

— В полицию Красногвардейского района обратилась 83-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что мошенники рассказали ей про якобы попавшую в ДТП родственницу. Поверив им, она передала 500 тысяч рублей неизвестной женщине, — сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.