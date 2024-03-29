Из затопленных районов Актобе эвакуировали более 1400 человек, 623 из которых дети

Ранее глава ДЧС региона Нургали Жунусов сообщил, что в эвакуационных работах участвуют 547 человек, в том числе 300 солдат Национальной гвардии, 80 автобусов. Эвакуация производится в садоводческих коллективах, расположенных вблизи рек Илек и Каргалы в районе Кирпичного моста (здесь более 900 домов)".