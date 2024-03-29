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Из затопленных районов Актобе эвакуировали более 1400 человек, 623 из которых дети

В городе Актобе в качестве временного эвакуационного пункта подготовлено 53 школы, из них в 35 размещены жители.

Источник: t.me/qr_tjm/10935

АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Актюбинские спасатели вместе с волонтерами и сотрудниками акиматов всю ночь эвакуировали жителей затопленных паводком районов областного центра и прилегающих дачных массивов, сообщили в акимате.

По данным ДЧС области, в эвакуационных пунктах школ находятся 1417 человек, в том числе 623 ребенка.

Ранее глава ДЧС региона Нургали Жунусов сообщил, что в эвакуационных работах участвуют 547 человек, в том числе 300 солдат Национальной гвардии, 80 автобусов. Эвакуация производится в садоводческих коллективах, расположенных вблизи рек Илек и Каргалы в районе Кирпичного моста (здесь более 900 домов)".

«Как вы знаете, сегодня в Актобе объявлено чрезвычайное положение. Мы приступили к эвакуации граждан, живущих в зонах возможного подтопления», — заявил он.

В поселке Кобда, добавили в МЧС, за сутки спасатели укрепили береговую линию инертным материалом и мешкотарой для отвода талых вод, провели эвакуацию населения, заполнили колодцы инертными материалами и укрепили дамбу все тем же инертным материалом.