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Приморец получил пожизненный срок за убийство пяти человек

ВЛАДИВОСТОК, 29 марта, ФедералПресс. Житель поселка Лучегорск осужден на пожизненный срок лишения свободы из-за убийства пяти человек. Мужчина несколько лет скрывался от следствия.

Источник: AP 2023

«В декабре 2023 года приговором Приморского краевого суда осужден житель п. Лучегорск. Мужчина признан виновным в том, что он, будучи в розыске за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, в апреле 2013 года совершил убийство жителя п. Лучегорск и в 2018 году — убийство своей бывшей супруги», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Отмечается, что в 2018 году подозреваемый скрывался от следствия в Амурской области, где убил еще двух человек. За это преступление он был осужден в сентябре 2022 года.

Приморский краевой суд назначил обвиняемому итоговое наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет 6 месяцев, с ограничением свободы на два года.

Гособвинитель прокуратуры изначально просил суд назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. После оглашения приговора, посчитав наказание мягким, он подал апелляцию.

Судебная коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции признала доводы прокуратуры убедительными и изменила приговор, назначив осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что киллеру крупной приморской ОПГ вынесен приговор. Член известной банды «Трифоновские» признан виновным в семи убийствах.