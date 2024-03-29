Приморец получил пожизненный срок за убийство пяти человек

«В декабре 2023 года приговором Приморского краевого суда осужден житель п. Лучегорск. Мужчина признан виновным в том, что он, будучи в розыске за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, в апреле 2013 года совершил убийство жителя п. Лучегорск и в 2018 году — убийство своей бывшей супруги», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Отмечается, что в 2018 году подозреваемый скрывался от следствия в Амурской области, где убил еще двух человек. За это преступление он был осужден в сентябре 2022 года.
Приморский краевой суд назначил обвиняемому итоговое наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет 6 месяцев, с ограничением свободы на два года.
Судебная коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции признала доводы прокуратуры убедительными и изменила приговор, назначив осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что киллеру крупной приморской ОПГ вынесен приговор. Член известной банды «Трифоновские» признан виновным в семи убийствах.