Приморец получил пожизненный срок за убийство пяти человек

«В декабре 2023 года приговором Приморского краевого суда осужден житель п. Лучегорск. Мужчина признан виновным в том, что он, будучи в розыске за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, в апреле 2013 года совершил убийство жителя п. Лучегорск и в 2018 году — убийство своей бывшей супруги», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.