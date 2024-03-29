Охранника ЖК жестоко убили в Алматы

Страшные кадры произошедшего выложил в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков. Как отмечает автор, конфликт случился между жителем и охранником в элитном ЖК.
«Что именно случилось, пока неизвестно, но житель дома после разговора с охранником протаранил своей машиной ворота, потом наехал автомобилем на вахтера и добил его ногами и кулаками. Пострадавший скончался в больнице», — пишет автор.
В полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
«По предварительным данным, между охранником и жителем ЖК произошел конфликт, в результате чего 45-летний мужчина нанес секьюрити телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства преступления устанавливаются», — сообщили в ведомстве.