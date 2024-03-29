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Охранника ЖК жестоко убили в Алматы

Охранника жилого комплекса в Алматы забили насмерть. Полиция подозревает в преступлении местного жителя, который уже задержан, передает корреспондент NUR.KZ.

Страшные кадры произошедшего выложил в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков. Как отмечает автор, конфликт случился между жителем и охранником в элитном ЖК.

«Что именно случилось, пока неизвестно, но житель дома после разговора с охранником протаранил своей машиной ворота, потом наехал автомобилем на вахтера и добил его ногами и кулаками. Пострадавший скончался в больнице», — пишет автор.

В полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, между охранником и жителем ЖК произошел конфликт, в результате чего 45-летний мужчина нанес секьюрити телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства преступления устанавливаются», — сообщили в ведомстве.