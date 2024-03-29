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70-летняя омичка отдала «сотруднику ФСБ» 1,5 миллиона рублей

70-летняя жительница Центрального округа стала очередной жертвой дистанционных мошенников.

Ей вечером позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Аферист убедил пенсионерку, что кто-то пытается украсть её сбережения. В результате омичка перевела на так называемые «безопасные счета» полтора миллиона рублей.

Всего же за сутки в Омской области, как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, телефонным мошенникам удалось похитить более 4 миллионов рублей.

Напомним, что двух жителей Калачинского района, которые были курьерами у мошенников, приговорили к 6 и 11 годам лишения свободы.