70-летняя омичка отдала «сотруднику ФСБ» 1,5 миллиона рублей

Ей вечером позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Аферист убедил пенсионерку, что кто-то пытается украсть её сбережения. В результате омичка перевела на так называемые «безопасные счета» полтора миллиона рублей.
Всего же за сутки в Омской области, как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, телефонным мошенникам удалось похитить более 4 миллионов рублей.
Напомним, что двух жителей Калачинского района, которые были курьерами у мошенников, приговорили к 6 и 11 годам лишения свободы.